بعد أنباء عن إشتباكات عند الحدود وسقوط قذائف على القصر.. هذا ما كشفه مصدر أمني لـ "لبنان 24"

أكد مصدر امني لـ "لبنان 24" ان لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن إشتباكات مسلحة بين جماعات سورية ومسلحين ‎لبنانيين عند ‎الحدود اللبنانية ـ السورية وسقوط قذائف هاون سورية على بلدة ‎القصر.

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