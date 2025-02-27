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لبنان

بعد أنباء عن إشتباكات عند الحدود وسقوط قذائف على القصر.. هذا ما كشفه مصدر أمني لـ "لبنان 24"

Lebanon 24
27-02-2025 | 01:49
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أكد مصدر امني لـ "لبنان 24" ان لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن إشتباكات مسلحة بين  جماعات سورية ومسلحين ‎لبنانيين عند ‎الحدود اللبنانية ـ السورية وسقوط قذائف هاون سورية على بلدة ‎القصر.
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