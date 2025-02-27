زحمة أمام المصارف في طرابلس.. إليكم السبب

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يشهد عدد كبير من المصارف في مدينة طرابلس ازدحامًا كبيرًا أمام ماكينات الصراف الآلي، تزامنًا مع تحويل معاشات العسكريين والقطاع العام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ويتوافد المواطنون منذ ساعات الصباح الباكر لسحب رواتبهم.