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لبنان

زحمة أمام المصارف في طرابلس.. إليكم السبب

Lebanon 24
27-02-2025 | 02:13
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يشهد عدد كبير من المصارف في مدينة طرابلس ازدحامًا كبيرًا أمام ماكينات الصراف الآلي، تزامنًا مع تحويل معاشات العسكريين والقطاع العام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ويتوافد المواطنون منذ ساعات الصباح الباكر لسحب رواتبهم.
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