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لبنان

سليمان: لبنان ودولته بحاجة الى ثقة المواطنين والمجتمع الدولي

Lebanon 24
27-02-2025 | 02:52
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "نالت الحكومة أمس ثقة نيابية وازنة تسمح لها بالعمل، أمّا اليوم بالإضافة الى الثقة السياسية، لبنان ودولته بحاجة أيضاً إلى ثقاتٍ من آخرين نبرز منها: ثقة المواطنين بدولتهم وكلّ مواطن بالآخر وهذه لا تتحقق الا بالمصالحة والمصارحة والمساواة، كما اقترح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل فنخرج من لغة الارقام والاعداد والاستقواء، هكذا يطمئنّ اللبناني إلى شريكه في العيش".
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أضاف: "ثقة المجتمع الدولي والدول الصديقة وهذا ما يتطلب الالتزام الكامل بمواثيق الامم المتحدة والجامعة العربية والاعلان الدولي لحقوق الانسان تماما كما نصت مقدمة الدستور".

وختم: "تُعزّز هذه الثقة، طبعًا، من خلال منع تهريب الاسلحة والاموال وغسلها والأشخاص والمخدرات والبضائع، وذلك عبر تطبيق استر
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