الرئيس عون هنأ الحكومة: أُثمّن ثقة النواب وأقدّر موقف الذين لم يمنحوها الثقة

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لبنان
الرئيس عون هنأ الحكومة: أُثمّن ثقة النواب وأقدّر موقف الذين لم يمنحوها الثقة
Lebanon 24
27-02-2025
|
03:08
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هنّا رئيس الجمهورية جوزاف عون الحكومة، رئيسًا وأعضاءً، على نيلها ثقة مجلس النواب، كما أعرب عن شكره للمجلس النيابي، رئيسًا وأعضاءً، على قيامهم بهذا الواجب الدستوري.
وقال عون: "أُثمّن ثقة النواب الذين منحوها، وأقدّر موقف الذين لم يمنحوها، إذ إن المعارضة في نظامنا الديمقراطي البرلماني تُعد حقًا وواجبًا وضرورةً ومسؤوليةً".
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كما نوّه عون بالمواقف الوطنية الجامعة لجهة الانفتاح على مبدأ الحوار كما على التسليم بسقف الدولة اللبنانية في القضايا الوطنية الكبرى، والتي ظهرت في سلسلة مواقف بارزة في الأيام الماضية ممّا يشكل أساساً يُبنى عليه في ورشة الإنقاذ الوطني.
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