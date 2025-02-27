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لبنان

"الأشغال": مراكزنا تعمل على إبقاء الطرق سالكة وآمنة

Lebanon 24
27-02-2025 | 03:05
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كتبت وزارة الأشغال العامة والنقل على منصة "إكس": "صباح أبيض من جبال لبنان. مراكز وزارة الأشغال تعمل على إبقاء الطرق سالكة وآمنة:

رشّ الملح في مركز حرار – عكار

طريق صنين – الزعرور مفتوحة
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كل الطرق سالكة ضمن مركز عيناتا

طريق الأرز – عيناتا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

طرق أفقا سالكة مع الحذر من الجليد.
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