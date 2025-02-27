"الأشغال": مراكزنا تعمل على إبقاء الطرق سالكة وآمنة

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كتبت وزارة الأشغال العامة والنقل على منصة "إكس": "صباح أبيض من جبال لبنان. مراكز وزارة الأشغال تعمل على إبقاء الطرق سالكة وآمنة:رشّ الملح في مركز حرار – عكارطريق صنين – الزعرور مفتوحةكل الطرق سالكة ضمن مركز عيناتاطريق الأرز – عيناتا مقطوعة بسبب تراكم الثلوجطرق أفقا سالكة مع الحذر من الجليد.