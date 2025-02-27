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لبنان

تمديد العمل ببطاقات تسهيل المرور الصادرة عن مديرية المخابرات حتى هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2025 | 03:08
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علم "لبنان 24" ان مديرية المخابرات في الجيش مددت العمل ببطاقات تسهيل المرور الممنوحة من قبلها حتى 31 آذار 2025، وذلك في إطار تنظيم آليات المرور وتسهيل حركة حاملي هذه البطاقات.

وأكدت المديرية أن هذا التمديد يهدف إلى ضمان استمرارية التسهيلات الممنوحة للأشخاص المخوّلين بحمل هذه البطاقات، داعية جميع المستفيدين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، واستخدامها وفق الأطر المحددة لها.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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