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لبنان

عدوى فائض القوّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2025 | 02:45
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اعتبر مصدر حزبي مطّلع أن "فائض القوة" الذي كانت تشكو منه بعض القوى السياسية، باتت اليوم تمارسه وبشكل فاقع. وأشارت المصادر الى أن الأدوار انقلبت ولكنّ الكباش يبدو أنه سيستمرّ على ما هو عليه.
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المصدر: لبنان 24
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