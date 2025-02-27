المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تباشر تشجير الاراضي في محيط بحيرة وسد القرعون (صور)

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باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اشغال تشجير الاراضي التابعة لها في محيط بحيرة وسد القرعون باشجار الصنوبر، وهي الاشجار الناتجة عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء بحق الملوثين والتي تتضمن في فقراتها الحكمية الزام الملوثين بغرس او تقديم عدد من الاغراس لاعادة تأهيل الوسط البيئي وتبلغ الاشجار التي استلمتها المصلحة حتى تاريخه حوالي 2000 غرسة من الصنوبر.