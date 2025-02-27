بالصور.. إقفال محل لبيع الدجاج في صور

قام مراقب وزارة الصحة في طبابة قضاء صور بجولة رقابية على المؤسسات الغذائية في محلة المساكن وبرج الشمالي وتم اقفال محل لبيع الدجاج وتوجيه إخطارات لعدد منها بضرورة تحسين شروط السلامة العامة.

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