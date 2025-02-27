محفوظ: أستغرب أنه لم يُحدَد للمجلس موعد مع رئيس الجمهورية

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قال رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، ان"المجلس الوطني للاعلام طلب موعدا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد يومين من انتخابه. وكنا أصدرنا بيانا اعتبرنا فيه خطاب القسم خريطة طريق لبناء الدولة، وربطنا ذلك بحاملة اجتماعية من النخب تمارس المساءلة على قاعدة تجنب الأخطاء التي وقعت فيها الشهابية السياسية".تابع: "من هنا ،أستغرب أنه لم يحدد للمجلس موعد مع فخامة الرئيس، وخصوصا أن الواقع الإعلامي يستدعي نقاشا وحوارا ما يفترض تطبيق القوانين، لا سيما وأن الإعلام يصنع الرأي العام، بما فيه إعلام اللحظة الذي يمثله إعلام التواصل الإجتماعي الذي تشوبه أحيانا الإشاعات والإساءة إلى الآخر".وختم: "آمل كل النجاح لفخامة الرئيس وأن يتجسد خطاب القسم بالممارسة الفعلية".