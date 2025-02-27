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لبنان

الخازن هنأ سلام لنيل الحكومة الثقة: لعودة الامل ووضع البلاد على سكة التعافي

Lebanon 24
27-02-2025 | 04:25
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هنأ الوزير السابق وديع الخازن  الرئيس نواف سلام وفريقه الوزاري على "نيلهم ثقة المجلس النيابي، في مرحلة حساسة ودقيقة من تاريخ لبنان، حيث تواجه البلاد تحديات غير مسبوقة على مختلف المستويات الاقتصادية، المالية، والاجتماعية، إضافة إلى الأوضاع السياسية المعقدة التي تتطلب جهودا استثنائية وإرادة صلبة للخروج من الأزمة الراهنة".
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اضاف:" إن هذه الثقة التي منحت للحكومة اليوم تشكل مسؤولية كبرى، لا سيما أن اللبنانيين يتطلعون إلى خطوات جادة وملموسة تعيد الأمل لهم، وتضع البلاد على سكة التعافي بعد سنوات من التدهور والانهيار". 

وامل "أن تضع الحكومة الجديدة مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن تنتهج نهجا قائما على الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، بعيدا عن التجاذبات السياسية التي عرقلت مسيرة الإصلاح في الفترات السابقة".
 

وختم: "كما نتمنى أن يكون هناك تعاون فعال بين مختلف القوى السياسية لدعم أي خطوات إصلاحية جدية تصب في مصلحة لبنان وشعبه".
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