طقس مستقر يسيطر على لبنان.. وتحذير من خطر الانزلاقات

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طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها المومسية مع بقاء الأجواء الباردة خاصة خلال الليل وساعات الصباح الأولى حتى ليل الجمعة حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره اليونان والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر أحياناً ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة يوم الأحد.تحذير: من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى مما يؤدي إلى خطر الانزلاقات.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين ١١ و ١٩ في بيروت وبين ٨ و ١٩ لطرابلس ، في زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ٩٠٠ متروما فوق.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر، ترتفع نسبة الرطوبة ابتداءً من بعد الظهر فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة خلال اللليل مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح أحياناً و تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق .السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل ويتحول الى قليل الغيوم .الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.الانقشاع: جيد.الرطوبة النسبية على الساحل: بين٣٥ و ٥٥ %.حال البحر: منخفض الموج.حرارة سطح الماء: ١٨°م.الضغط الجوي: ١٠٢٢ HPAأي ما يعادل: ٧٦٧ ملم زئبقساعة شروق الشمس: ٠٦:٠٨ساعة غروب الشمس: ١٧:٣٤