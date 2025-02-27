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لبنان
في بلدة معركة.. حركة" أمل" افتتحت النصب التذكاري "القبضة الحسينية"
Lebanon 24
27-02-2025
|
04:36
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افتتحت حركة "أمل" شعبة معركة النصب التذكاري "القبضة الحسينية" باحتفال حاشد أقيم في ساحة 24 شباط التي شهدت مواجهات شعبية بطولية ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1984 واستشهد خلال المواجهات الشهداء حسين سعد ومحمود خليل وسامي مصطفى وزينب زيون وجرح العشرات من أبناء معركة ،وذلك في حضور مسؤول الحركة في إقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل، والقيادي في الحركة أبو ياسر عون ،وقيادة المنطقة الرابعة، وحشد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية ،وفاعليات ،وحشد من أبناء البلدة والجوار ،وتخلل الاحتفال مسيرة كشفية واناشيد من وحي المناسبة.
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وبعد قص شريط افتتاح النصب تحدث اسماعيل مستذكرا مسيرة قادة المقاومة الابطال الذين "واجهوا القبضة الحديدية بالقبضة الحسينية"، وتحدث عن بطولاتهم ومواجهتهم للعدو الاسرائيلي الذي قال عنه الإمام السيد موسى الصدر : " اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام"، موجها التحية لجميع الشهداء الذين قدموا الدماء في سبيل هذه الأرض".
وقال: " إن بلدة معركة أم القرى وهي نبض المقاومة واستشهد فيها نصف الجنوب وفيها النصف الآخر الذي ترك نصفه واستشهد على أرضها وتابع الطريق مصداقا لقول الرئيس نبيه بري استشهد نصف الجنوب وعلى النصف الآخر متابعة المسيرة".
ودعا الى" التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك والى تطبيق القرارات الدولية في ظل الخروقات المستمرة للعدو الاسرائيلي، والانطلاق نحو بناء الدولة العادلة التي تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤولياتها والعمل على تفعيل عمل المؤسسات من أجل بناء لبنان أفضل".
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