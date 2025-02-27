ملتقى التأثير المدني: شرعيَّة الدَّولة بدايَةٌ واعِدَة

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دوّن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "في كُلِّ ما نُعَايشُه من تموضُعٍ في الدّستور إثباتٌ قاطِعٌ على أنَّ خيار الدَّولة بما تُمَثِّلُه من شرعيَّة هو الخَلاص".وأضاف الملتقى: "مسارُ السِّياسات العامَّة والحوكمة الرَّشيدة مع استراتيجيَّة أمن قومي وَحدَهُ يؤمَّن استِعادَة دور لبنان الحضاريّ، ويُعيدُ تعزيز الثِّقَة منهُ وبهِ".وانتهى الملتقى إلى القول: "إنَّهُ زمنُ العَمَل. يكفي استِعراضات، وعراضات. مازالت الخيباتُ وراءَنا، والفُرصة الأخيرة لإنقاذِ وطنِنا أمامَنا… ففي كُلِّ نهايات… بدايات"!وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالدعوة "لِنُنقِذ لبنان بالدَّولة والشرعيَّة".