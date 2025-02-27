بالصور: مأساة في الزرارية.. سيارة تجتاح دراجتين ناريتين وتودي بحياة 3 شبان في مقتبل العمر

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استفاقت بلدة الزرارية صباح اليوم الخميس على حادث سير مروّع أسفر عن وفاة 3 شبان في مقتبل العمر، اثنان من التابعية السورية والثالث لبناني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وفي التفاصيل، اصطدم جيب من نوع "نيسان" بدراجتين ناريتين كانتا تسيران على الطريق، ما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي. وكان شابان يستقلان إحدى الدراجتين وكانا يتوجهان إلى مدرستهما عندما اجتاحت السيارة مسارهما بشكل مُفاجئ.وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني في جمعية الرسالة - الزرارية إلى مكان الحادث وعملت على نقل المصابين إلى المستشفى.وقد أوقفت الجهات الأمنية سائق الجيب، وهو شاب سوري الجنسية، وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على البلدة.