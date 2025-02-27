وزير الإعلام استقبل وفد LAU والسفيرين الصربي والمصري

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استقبل وزير الاعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه في الوزارة، رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية LAU الدكتور شوقي عبدالله، ترافقه رئيسة الدائرة القانونية في الجامعة المحامية لور حجار ومستشار الرئيس الخاص للشؤون العامة الدكتور كريستيان أوسي.وقال عبدالله بعد اللقاء: " عرضنا مع وزير الاعلام كيفية التعاون بين الجامعة والوزارة في مجال الاصلاحات الادارية والتكنولوجية، وكيفية استخدام وزارة الاعلام لمواردها وعلاقاتها في مساعدة لبنان، كذلك إمكان تعاون أساتذة وطلاب الجامعات مع القطاع العام، خصوصا مع الحكومة الجديدة، في سبيل تطوير وتقدم البلد. كذلك وضع كل امكانيات الLAU في تصرف الوزير مرقص.واستقبل مرقص سفير صربيا ميلان تروجانوفي الذي اشار الى ان "هدف الزيارة وضع اللمسات والتفاصيل على زيارة وزير الاعلام المزمعة الى بلاده، التي سيتخللها توقيع اتفاق تعاون إعلامي بين البلدين، متمنيا له التوفيق في مهامه الوزارية.كذلك استقبل مرقص سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى الذي قال بعد اللقاء: "حظيت بشرف لقائي الوزير مرقص وكان لقاء هاما. قدمت له التهنئة بالثقة البرلمانية التي حصلت عليها الحكومة أمس، وكذلك بمنصبه الوزاري".اضاف: "تحدثنا في أمور كثيرة تتعلق بالتعاون المصري - اللبناني في مجال الإعلام، وخصوصا أن هناك فرصًا كثيرة وواعدة. كما تطرقنا الى موضوع تطوير تلفزيون لبنان وسبل التعاون بين وزارتي الاعلام في البلدين.واشار الى ان الوزير مرقص "لديه أفكار جيدة ورغبة في المضي قدما في هذا التعاون، والأيام المقبلة ستشهد زيارات متبادلة على مستوى وزيري الاعلام في مصر ولبنان بهدف فتح آفاق التعاون ومجالات لتبادل الخبرات وتقوية مجال الاعلام ودعمه".ولفت السفير موسى الى "الخبرات الاعلامية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان والتي تمكنهما من التعاون بشكل كبير".وعن التسهيلات التي ستمنح لتلفزيون لبنان لتغطية القمة العربية المقبلة، أكد موسى بأن "الأمر متاح ومفتوح لكل التلفزيونات العربية خصوصا، والتلفزيونات الأخرى عموما لتغطية تلك القمة"، مشيرا الى انه "ما على تلفزيون لبنان إلا أن يتقدم للحصول على تلك الخدمة، وهو سيلقى كل التعاون".وأكد " أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تغطية الأخبار والأحداث البعيدة، ولاسيما أنها تسمح في نقلها من دون الحاجة الى لتواجد في المكان نفسه".كما لفت الى "أهمية التلفزيونات الوطنية التي خرّجت كوادر محترمة ومهمّة يمكن ان نتعاون معها"، مذكرا بـ"التطور الاعلامي الذي شهدته مصر في الفترة الاخيرة والذي واكب تطور التكنولوجيا"، داعيا الى "تبادل الخبرات مع لبنان لاسيما مع وجود كوادر لبنانية في التلفزيونات اللبنانية وفي داخل وزارة الاعلام، كلها كوادر مهمة يجب الاستفادة منها".من جهته وصف الوزير مرقص السفير المصري بأنه "صديق كبير للبنان، معروف عنه التعاون وتسهيل كل ما يتعلق بالعلاقات بين البلدين".واشار الى ان "البحث تطرق الى كيفية دعم الاعلام اللبناني، تحديدا لناحية تخفيف بعض الاعباء المالية المترتبة على لبنان نتيجة التعاون الاعلامي الذي كان سائدا خلال الأعوام الماضية"، مشيرا الى ان السفير المصري "ابدى كل الرغبة في التعاون والتسهيل، وهو أمر ليس غريبا عنه".وقال: "ننظر بكل ايجابية وعين منفتحة على المزيد من التطور في العلاقات، سواء الثنائية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، او مع العالم العربي، وخصوصا مع انطلاق اعمال القمة العربية المرتقبة التي يمكن ان تعزز مثل هذا التعاون".