قائد الجيش تناول المستجدات مع بلاسخارت

استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaert، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.





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