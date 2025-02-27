Advertisement

لبنان

قائد الجيش تناول المستجدات مع بلاسخارت

Lebanon 24
27-02-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1326705-638762603750073949.jpg
Doc-P-1326705-638762603750073949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaert، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الوحدة "8200" في الجيش الإسرائيلي: تمّ شلّنا لساعات طويلة في 7 تشرين الاول 2023
lebanon 24
27/02/2025 15:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني: ناقشت مع وزير الدفاع البريطاني استمرار الدعم العسكري لكييف
lebanon 24
27/02/2025 15:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل ملحقا عسكريا باكستانيا
lebanon 24
27/02/2025 15:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تبرُّع قائد الجيش وعدد من الضباط بالدم في إطار حملة تبرُّع لدعم بنك الدم في الطبابة العسكرية
lebanon 24
27/02/2025 15:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:05 | 2025-02-27
04:30 | 2025-02-27
07:56 | 2025-02-27
07:56 | 2025-02-27
07:50 | 2025-02-27
07:48 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24