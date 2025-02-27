الشيخ الخطيب دعا إلى استهلال شهر رمضان المبارك غروب يوم الجمعة

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دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان" المؤمنين وعملا بسنة استهلال أوائل الشهور القمرية، إلى استهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام غروب يوم الجمعة الموافق 28/2/2025.فعلى كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس سماحة الشيخ الخطيب اجتماعاً علمائياً في مقر المجلس عند الساعة الخامسة والنصف من غروب يوم الجمعة، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان.