والد وزير الصحة السابق فراس الأبيض في ذمة الله

غيّب الموت اليوم الأربعاء، الحاج ربيع مصطفي الأبيض والد وزير الصحة السابق فراس الأبيض.

تُقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر الجمعة 28 شباط في مسجد الخاشقجي، ويُوارى الثرى في جبانة الشهداء.

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تقبل التعازي للرجال بعد الدفن في منزل الدكتور فراس الابيض في شارع المعماري من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في برج أبي حيدر.

وتقبل التعازي في اليوم الثاني 1 آذار وفي اليوم الثالث 2 آذار في فندق راديسون بلو في منطقة فردان.

يتقدّم "لبنان 24" بأحر التعازي من الوزير السابق فراس الأبيض ومن عائلته.