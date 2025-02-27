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لبنان

سلام استقبل زواراً وبحث مع ماغرو في استكمال الانسحاب الاسرائيلي

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:06
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 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا  الحكومية ، الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت، في حضور السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو ، وجرى عرض ابرز التحديات التي تواجه الحكومة ، لا سيما ضرورة استكمال الانسحاب الاسرائيلي من كافة الاراضي اللبنانية المحتلة،اضافة الى ملف اعادة الاعمار .
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واستقبل الرئيس سلام ، وفدا من نقابة المحامين برئاسة النقيب فادي المصري الذي قال بعد اللقاء:" تشرفنا بلقاء الرئيس سلام وقدمنا له التهنئة بتوليه سدة رئاسة الحكومة ونيله ثقة المجلس النيابي، واكدنا وقوفنا الى جانبه بكل الخطوات التي سيقوم بها مع الحكومة من أجل الاصلاح والانقاذ، وهذا واجبنا كنقابة أن نكون إلى جانبه وإلى جانب السلطة التنفيذية من أجل الوصول الى ما نتمناه وما يجب أن يكون لبنان عليه من دولة تحترم الانسان دولة الحق والحرية والحفاظ على المسلمات الأساسية،  التي جعلت منا دولة مميزة في هذا العالم.٠

اضاف:" نحن مع المسلمات الأساسية الواردة في البيان الوزاري من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحماية الحدود اللبنانية، والدفاع عن الاستقلال والسيادة."

وقال:" في موضوع التعيينات القضائية نؤكد ضرورة أنقاذ العدلية من الشلل الحاصل بها، ونحن على استعداد لنتعاون مع  الحكومة ورئيسها ووزير العدل لتحقيق هذا الأمر والسير بالملفات الكبرى والصغرى ، ومنها موضوع انفجار مرفأ بيروت وتدمير العاصمة وسياسة عدم المحاسبة".

وتابع:" اما في ملف المودعين والملف المصرفي بشكل عام،  فقد تناولنا هذا الموضوع ونحن على استعداد لمساعدة دولة الرئيس لاننا في النقابة نقود النضال من اجل معرفة ماذا حصل في هذا الملف، وتوزيع المسؤوليات بالنسبة لانهيار القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي، واعادة هيكلة المصارف على أسس سليمة وثابتة وعصرية تحترم المعايير العالمية، اضافة الى موضوع استعادة الودائع وايجاد تشريع خاص يرعى هذا الموضوع لكي نستطيع الانطلاق بقطاع مصرفي نظيف وقائم على أسس جديدة".

وختم المصري ً:"كما تناولنا مع دولة الرئيس تفاصيل المواضيع التي تهم المواطن اللبناني بشكل عام ".

كذلك استقبل الرئيس سلام، وفدا من الجامعة الاميركية في بيروت برئاسة الدكتور فضلو خوري الذي قال بعد اللقاء:"تشرفنا بزيارة دولة الرئيس لتقديم التهنئة له  على المسار الذي تسلكه  الحكومة ، وتربطنا بالرئيس سلام علاقة قديمة وعميقة، واكدنا له وضع كل إمكانيات الجامعة الاميركية بمختلف قطاعاتها من جامعات ومستشفيات بخدمة الوطن،  ونأمل أن يكون مشوارنا مع الحكومة طويلا وسليما ."

والتقى رئيس الحكومة وفدا من دار الايتام الاسلامية برئاسة  رئيس العمدة السيد عارف اليافي الذي وجه له دعوة لحضور الافطار الرمضاني الذي سيقام في 18 اذار المقبل في "سي سايد ارينا".

واستقبل الرئيس سلام وفدا من  صندوق الزكاة برئاسة القنصل محمد الجوزو الذي قال : "هنأنا دولته بحلول شهر رمضان المبارك ، وبنيل الحكومة ثقة الشعب اللبناني والمجلس النيابي ، وبالتالي ثقة المجتمع الدولي, وسلمناه دعوة لحضور حفل افطار صندوق الزكاة في السابع من اذار المقبل في البيال".
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