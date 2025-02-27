إندلاع حريق داخل منزل بين بلدتيّ عيترون وعيناتا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل منزل بين بلدتيّ عيترون وعيناتا في جنوب لبنان.

وأشارت إلى أنّ الأخبار المُتداولة عن قيام العدوّ الإسرائيليّ باستهداف المنزل غير صحيحة.