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لبنان

إندلاع حريق داخل منزل بين بلدتيّ عيترون وعيناتا

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل منزل بين بلدتيّ عيترون وعيناتا في جنوب لبنان.
 
 
وأشارت إلى أنّ الأخبار المُتداولة عن قيام العدوّ الإسرائيليّ باستهداف المنزل غير صحيحة.
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لبنان

منزل

الجنوب

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