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لبنان

المفتي دريان عرض للأوضاع مع دياب

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:41
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ، الرئيس حسان دياب وعرض معه أخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وقدم له التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

كما استقبل النائب وليد البعريني وتم التداول في الشؤون اللبنانية والعربية وأوضاع منطقة عكار، وهنأه بشهر رمضان المبارك ان يعم الخير والسلام والأمان والطمأنينة في لبنان.
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والتقى رجل الأعمال والناشط السياسي سامر كبارة مهنئا بقدوم شهر رمضان المبارك، وتناول معه في الأوضاع العامة في البلاد، وبخاصة التعويل على نجاح زيارة الرئيس جوزيف عون الى المملكة العربية السعودية.

كما التقى مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام زياد موسى مهنئا بشهر رمضان الفضيل، ومتمنيا بهذه الأيام المباركة "التوفيق والنجاح للعهد برئاسة الرئيس جوزيف عون وللحكومة برئاسة نواف سلام بعد نيلها الثقة".
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