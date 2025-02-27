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لبنان

إطلاق نار كثيف على طريق المطار القديم

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:56
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سُمِعَ إطلاق نار كثيف على طريق المطار القديم.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، تزامن إطلاق النار مع مرور موكب تشييع.
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إطلاق نار

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