بطرس يطمئن اللبنانيين مع بداية شهر رمضان: الدواجن متوفرة بوفرة والاسعار مستقرة

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طمأن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن في لبنان وليم بطرس في بيان اليوم بأن الدواجن البلدية الطازجة متوفرة بوفرة في الأسواق اللبنانية، والانتاج المحلي قادر على تلبية حاجات الاستهلاك، لا سيما عشية شهر رمضان.وإذ لفت بطرس الى انه خلال هذه الفترة يرتفع الطلب على الفروج ومقطعات الدجاج أكثر من غيرها للزوم استعمالها للمنسف والمحاشي وغير ذلك، أوضح انه "هذا العام ونتيجة تصادف بدء الصوم عند الطوائف المسيحية والذي يؤدي الى تراجع استهلاك اللحوم، وكذلك بدء شهر رمضان حيث يزيد الإستهلاك خصوصا في الاسبوعين الاول والاخير من رمضان ويكثر الطلب على الفروح ومقطعات الدجاج، فإن ذلك سيؤدي الى توازن الطلب في السوق المحلية".أما بخصوص الأسعار، أكد بطرس انها تخضع للعرض والطلب وذلك استنادا الى كمية الانتاج وكمية الإستهلاك ويبدو حتى الساعة ان الاسعار ستظل ضمن الهوامش المنطقية وتالياً هناك استقرار في اسعار الدجاج.وختم بطرس بتقديم التهنئة للبنانيين مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك.