هذا موعد زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعوديّة

في آخر المعلومات المتوافرة لـ" لبنان24"، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل في الثالث من شهر آذار، على أن يلتقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويلبي دعوته إلى إفطار رمضاني، ثم يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية.

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وستُعرض في اللقاء بين الرئيس عون والامير محمد بن سلمان العلاقات اللبنانية - السعودية، إضافة إلى ملفات أخرى مدرجة على جدول اللقاء، خصوصا أن زيارة المملكة هي الزيارة الخارجية الأولى للرئيس عون.

وفي المعلومات أيضا أنه لن يتم توقيع أي اتفاق من الاتفاقات المعدة سابقا بين بيروت والرياض، خصوصا أن أعضاء الوفد الرئاسي تقتصر على وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الذي سيرافقه أيضا إلى القمة العربية.

وكما سبق أن أشار إليه "لبنان24"، فإن الافطار الرمضاني، الذي كان مقررا مساء الاثنين في القصر الجمهوري بدعوة من الرئيس عون قد أُرجئ إلى العشرين من آذار المقبل، وذلك لمصادفة الموعد السابق مع تزامن انعقاد القمة العربية في القاهرة.