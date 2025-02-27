جديد حادثة الإعتداء على موكب "اليونيفيل".. هؤلاء ادّعى عليهم القاضي عقيقي

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أفادت معلومات الجديد، أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على 20 شخصا بينهم أربعة موقوفين، و2 قصار في حادثة الاعتداء على موكب لليونيفيل في طريق المطار في 15 شباط الحالي".وفي المعلومات، فإن "التهمة الموجهة لهؤلاء هي محاولة قتل عناصر الموكب عبر احراق الآلية والاعتداء على القوى الامنية وتشكيل مجموعة للمس في السلطة وسلب أموال قيمتها 29 الف دولار كانت في محفظة نائب قائد قوات اليونيفل الذي كان يغادر لبنان إلى بلاده بعد انتهاء خدمته".