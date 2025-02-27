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لبنان

طعن شخص في بطنه في أبي سمراء

Lebanon 24
27-02-2025 | 10:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن قيام شخص بطعن م.ر في بطنه، على طريق المنار في منطقة أبي سمراء – طرابلس. 
وعلى الفور تم نقل الجريح إلى المستشفى، بينما وصل الجيش إلى المكان، وفتح تحقيقاً في الحادثة.
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طعن

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