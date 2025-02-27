طعن شخص في بطنه في أبي سمراء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن قيام شخص بطعن م.ر في بطنه، على طريق المنار في منطقة أبي سمراء – طرابلس.

وعلى الفور تم نقل الجريح إلى المستشفى، بينما وصل الجيش إلى المكان، وفتح تحقيقاً في الحادثة.