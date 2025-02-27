بتقنية غير شائعة في لبنان... عملية معقدة لطفل في مستشفى "أوتيل ديو"

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أعلن مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" في بيان، "إجراء عملية نادرة ومعقدة في قسم جراحة الأطفال، تحت إشراف الدكتورة لارا رفول. فبعد أن تم تشخيص فتق في الحجاب الحاجز المعروف بفتق مورغاني ومعالجته بنجاح عبر استخدام الجراحة بالمنظار، اكتشف الفتق بالصدفة خلال فحص لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد سقوطه من ارتفاع 3 أمتار".وأشار الى أن "الفريق الجراحي اختار تقنية مبتكرة تضمنت تطبيق خيوط جراحية عبر الجلد. وتعد هذه التقنية غير شائعة في جراحة الأطفال في لبنان، لكنها أثبتت فعاليتها العالية في ضمان إغلاق محكم ودائم للحجاب الحاجز. ويظهر هذا التطور التزام مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" بتقديم الرعاية الجراحية المتقدمة للمرضى."