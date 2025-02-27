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لبنان

شيخ العقل هنأ الحكومة بنيلها الثقة

Lebanon 24
27-02-2025 | 10:41
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هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "الحكومة رئيسا وأعضاء على نيلها ثقة مجلس النواب، للانطلاق بورشة الإنقاذ والإصلاح الوطني والمؤسساتي المطلوبة والملحّة، لمعالجة التراكمات الشائكة، والتطلّع الى كل ما يخدم المصلحة الوطنية العليا للدولة والشعب اللبناني، الذي يتوق الى الاستقرار المنشود على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعودة الإعتبار للمؤسسات".
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واستقبل شيخ العقل في دار الطائفة ببيروت اليوم، مدير المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية في الجامعة اللبنانية الدكتور نبيل عماشة، بحضور المدير المؤسس للمركز - رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي الدكتور نزيه بو شاهين، لاطلاع ابي المنى على مهام المركز وتوسعته الذي يعني بفحص جودة المنتوجات والمواد الغذائية، وشكره على دعمه تطوير المركز.

كما استقبل كلا من: المديرة الإدارية في "تلفزيون لبنان" السيدة غادة غانم العريضي ورئيسة تحرير الاخبار في التلفزيون السيدة نوال الأشقر سلمان، والدكتورة مرام شاهين أبو درهمين التي قدمت له كتابا بعنوان "مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث"، والعقيد في الأمن العام طلال يوسف وعضو المجلس المذهبي أيوب الجردي. 

 كما اجتمع ابي المنى مع عضو لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي طارق ذبيان.

 وكان استقبل سابقا، القاضي نجيب بيراق، المدير العام السابق الأستاذ هشام ناصر الدين ورجل الاعمال السيد طارق يونس. 

وعقد شيخ العقل لقاء مصالحة عائلية لآل الصايغ من بلدة شارون في دارته في شانيه، تخلله إسقاط الحقوق والتنازلات المتعلقة بحادثة حصلت سابقا بين افراد من العائلة، بحضور مفوض الاعداد والتوجيه ووكيل داخلية الجرد في الحزب التقدمي الاشتراكي عصام الصايغ وجنبلاط غريزي. 

واستقبل رئيس بلدية المشرفة الدكتور غازي الحكيم.
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