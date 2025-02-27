الصحة تكشف عن حصيلة مُحدثة للغارتين على الهرمل

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، ان "الغارتين التي نفذهما العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة في مدينة الهرمل، أدتا في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح".

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وقبل وقت، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارتين التي نفذهما العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة في مدينة الهرمل أدتا في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح.



وكانت مندوبة "لبنان 24"، أفادت أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت "بيك اب" بصاروخين على طريق فرعيّة قرب الصليب الأحمر.



ولاحقاً، أغارت مسيّرة إسرائيليّة على المنطقة عينها، أثناء تجمّع مواطنين في المكان.