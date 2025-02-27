Advertisement

لبنان

بالصورة.. شهيد في غارة الهرمل وهذه هويته

Lebanon 24
27-02-2025 | 11:04
A-
A+
Doc-P-1326795-638762777916443160.jpg
Doc-P-1326795-638762777916443160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطائرة المسيّرة الإسرائيليّة التي استهدفت "بيك أب" بصاروخين على طريق فرعية قرب الصليب الأحمر في الهرمل، أدت إلى استشهاد مهدي علي شاهين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: شهيد وجريحان في حصيلة محدثة للغارتين على الهرمل
lebanon 24
28/02/2025 01:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان في غارة القصر - الهرمل... هذه هويّتهما
lebanon 24
28/02/2025 01:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الصناعة في بعلبك الهرمل استأنفت عملها في مركزها الجديد
lebanon 24
28/02/2025 01:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإستهداف في الهرمل... نائب "حزب الله" يعلّق!
lebanon 24
28/02/2025 01:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24

شهيد

الهرمل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2025-02-27
17:07 | 2025-02-27
16:22 | 2025-02-27
15:58 | 2025-02-27
15:39 | 2025-02-27
15:39 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24