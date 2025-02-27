Advertisement

لبنان

وزير الداخلية استقبل سفراء الولايات المتحدة ومصر والأردن والاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
27-02-2025 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1326796-638762771624744063.jpg
Doc-P-1326796-638762771624744063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون في زيارة تهنئة، تم خلالها عرض الأوضاع العامة، لا سيما أوضاع الأجهزة الأمنية والعسكرية.
Advertisement

وبحث مع سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى في آخر المستجدات على الساحة الداخلية والمنطقة، شاكرا "وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان ودعمها لمؤسساته الأمنية".

واستقبل الحجار سفير المملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد، وتناول البحث العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.

وكذلك، التقى سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال في زيارة تعارف، تم خلالها البحث في برامج التعاون المشتركة. (الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2025-02-27
17:07 | 2025-02-27
16:22 | 2025-02-27
15:58 | 2025-02-27
15:39 | 2025-02-27
15:39 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24