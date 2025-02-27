وزير الداخلية استقبل سفراء الولايات المتحدة ومصر والأردن والاتحاد الأوروبي

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استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون في زيارة تهنئة، تم خلالها عرض الأوضاع العامة، لا سيما أوضاع الأجهزة الأمنية والعسكرية.وبحث مع سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى في آخر المستجدات على الساحة الداخلية والمنطقة، شاكرا "وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان ودعمها لمؤسساته الأمنية".واستقبل الحجار سفير المملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد، وتناول البحث العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.وكذلك، التقى سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال في زيارة تعارف، تم خلالها البحث في برامج التعاون المشتركة. (الوكالة الوطنية)