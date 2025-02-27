سلسلة لقاءات لسلام في السرايا.. نائب رئيس البنك الدولي: ملتزمون البقاء الى جانب لبنان

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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه.بعد اللقاء قال ديون:"كان لنا لقاء مع رئيس حكومة لبنان، عبرنا خلاله عن دعم البنك الدولي للحكومة الجديدة التي تشكلت. وهنأنا الرئيس سلام على تكليفه وتشكيله الحكومة التي كان ينتظرها اللبنانيون، وهي شكلت جرعة الامل من أجل السير قدما في اعادة إعمار لبنان.وفي هذا الإطار كررت باسم البنك الدولي للرئيس سلام التزامنا الكامل بإلاستمرار بدعم لبنان في عملية النهوض وإعادة الاعمار والبناء. وفي هذا الصدد ذكرت للرئيس سلام بإن هناك مبلغا وقدره 736 مليون دولار اميركي جاهزا ومخصصا ل4 مشاريع في قطاعات: المياه، الطاقة، الزراعة وإصلاح المالية العامة، وتمت الموافقة على هذه المشاريع ونحن بانتظار التصديق عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب اللبنانيين."اضاف:"عرضت أيضا مع الرئيس سلام البرنامج الطارئ لاعادة إعمار لبنان وقدره مليار دولار أميركي وسيسهم البنك الدولي فيه بنحو 250 مليون دولار، وسيعمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين المبلغ الباقي من أجل البدء المرحلة الأولى من عملية إعادة الاعمار.وتطرقت مع دولة الرئيس إلى برنامج الإصلاحات المهمة جدا فكل المشاريع التي ذكرت تتضمن العديد من البنود الإصلاحية التي تمت مناقشتها، واتفق عليها، ولكننا أيضا حضرنا نحو 13 مذكرة سياسات الإصلاح القطاعي في قطاعات مختلفة للقيام باصلاحات قطاعية ستتم مناقشتها واقرارها من قبل الحكومة". وتابع ديون:" لقد طلبت من دولة الرئيس استعمال مذكرات سياسات الإصلاح هذه كخطة طريق تمكن من مواكبة سير الإصلاحات الشاملة للمؤسسات وللقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ليتمكن كل الشركاء من الانضمام إلى دينامية الإصلاح المنتظرة منذ زمن والتي أن الأوان لوضعها موصع التنفيذ مع الحكومة الجديدة.وكررت اخيرا للرئيس سلام التزامنا بالبقاء إلى جانب لبنان والشعب اللبناني و لقد قمنا بهذا الامر في الظروف الصعبة الماضية وسنستمر بذلك في زمن إعادة البناء، وان البنك الدولي هو شريك موثوق للبنان ".واستقبل الرئيس سلام سفير ايران في لبنان مجتبى اماني.وكان رئيس الحكومة استقبل سفير إندونيسيا في لبنان هاجريانتو ياسين طوهاري في زيارة وداعية وسلمه الرئيس سلام هدية تذكارية عربون محبة وتقدير.كذلك التقى سفير كوريا الجنوبية ايل بارك في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان، وسلمه أيضا هدية تذكارية عربون محبة وتقدير.كما استقبل الرئيس سلام وفد اتحاد العائلات البيروتية برئاسة محي الدين كشلي الذي قال بعد اللقاء:" زيارتنا اليوم لدولة الرئيس هي لنبارك له بالتكليف والتأليف والثقة التي حصل عليها، وقلنا له لقد اخذت الثقة الرسمية من مجلس النواب، ونحن كاتحاد للعائلات البيروتية نقدم لك الثقة الشعبية ونثق بعملك ونحن جاهزون لكل ما تطلبه منا لنقوم بواجباتنا تجاهك وتجاه رئاسة الحكومة" .اضاف:"لقد كان اختيار الرئيس سلام موفقا بالنسبة للوزراء، ونقدم له ولرئيس الجمهورية جوزاف عون التهنئة على ما قاما به على هذا الصعيد."وختم قائلا:" لقد وجّهنا دعوة للرئيس سلام لحضور الإفطار الذي سيقيمه الاتحاد في ١٢ اذار المقبل في فندق "فينيسيا " ".