عن الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس.. فرنسا تكشف ما تم الاتفاق عليه

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اما عن تطزرات سوريا، فأكدت الخارجية الفرنسية "ضرورة احترام سيادة سوريا وأراضيها ونرفض دخول إسرائيل المنطقة العازلة وعليها الانسحاب".تابعت: "طريقة التعامل مع نتنياهو إذا زار فرنسا سيقررها القضاء الفرنسي وستمتثل لها الحكومة".