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لبنان

"رامي" غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
27-02-2025 | 12:21
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صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي: "تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقود رامي الياس فرح (مواليد عام 1989، لبناني)، الذي غادر منزله الكائن في محلّة العبدة- شارع السّيدة منذ تاريخ 22-02-2025 إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 470043-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
(الوكالة الوطنية)
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