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لبنان

بإطلالة رسمية ورسالة للبنانيين.. السيدة الأولى تفتتح حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (صورة)

Lebanon 24
27-02-2025 | 13:29
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قامت السيدة الأولى، نعمت عون، اليوم بافتتاح حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول منشور لها، وجهت اللبنانية الأولى رسالة إلى الشعب اللبناني، جاء فيها:

"أهلي اللّبنانيّين، أنتم جزء من كل لحظة وكل حلم. قوتنا كانت وستبقى في محبّتنا لبعضنا البعض وفي إيماننا بوطننا. معاً، نبقى اليد التي تمسك بيد

الآخر لنحافظ على بلدنا الذي نحبّه، وأنا أؤمن أنّكم النّعمة الحقيقيّة للبنان".

وظهرت السيدة عون بإطلالة أنيقة ورسمية، مفعمة بالترتيب والتميّز، وأضفت ابتسامتها سحرًا خاصًا على ملامحها.
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