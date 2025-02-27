بإطلالة رسمية ورسالة للبنانيين.. السيدة الأولى تفتتح حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (صورة)

قامت السيدة الأولى، نعمت عون، اليوم بافتتاح حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول منشور لها، وجهت اللبنانية الأولى رسالة إلى الشعب اللبناني، جاء فيها: