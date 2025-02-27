بإطلالة رسمية ورسالة للبنانيين.. السيدة الأولى تفتتح حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (صورة)

قامت السيدة الأولى، نعمت عون، اليوم بافتتاح حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أول منشور لها، وجهت اللبنانية الأولى رسالة إلى الشعب اللبناني، جاء فيها:
أهلي اللّبنانيّين،
أنتم جزء من كل لحظة وكل حلم.
قوتنا كانت وستبقى في محبّتنا لبعضنا البعض وفي إيماننا بوطننا.
معًا، نبقى اليد التي تمسك بيد الآخر لنحافظ على بلدنا الذي نحبّه، وأنا أؤمن أنّكم النّعمة الحقيقيّة للبنان.
نعمت عون pic.twitter.com/Y3YiVRyYOr
— First Lady Nehmat Aoun - نعمت عون (@lbfirstlady) February 27, 2025
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A post shared by First Lady Nehmat Aoun - نعمة عون (@lbfirstlady)
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أهلي اللّبنانيّين،
أنتم جزء من كل لحظة وكل حلم.
قوتنا كانت وستبقى في محبّتنا لبعضنا البعض وفي إيماننا بوطننا.
معًا، نبقى اليد التي تمسك بيد الآخر لنحافظ على بلدنا الذي نحبّه، وأنا أؤمن أنّكم النّعمة الحقيقيّة للبنان.
نعمت عون pic.twitter.com/Y3YiVRyYOr
View this post on Instagram
A post shared by First Lady Nehmat Aoun - نعمة عون (@lbfirstlady)
A post shared by First Lady Nehmat Aoun - نعمة عون (@lbfirstlady)