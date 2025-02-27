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لبنان

بعد الإستهداف في الهرمل... نائب "حزب الله" يعلّق!

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:09
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علق النائب إيهاب حمادة على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة الهرمل وقال: "كعادتهِ وإنسجاماً مع طبيعته العدوانية وفي غياب أي موقفٍ رسمي من الدولة اللبنانية وبِغطاءٍ من رعاة ‏التفاهم الغير مباشر، أَقدم العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على ارتكاب اعتداءٍ جديد، من خلال استهداف ‏المواطنين الآمنين في الهرمل أثناء تقبل التعازي بإستشهاد الشهيد مهران علي ناصر الدين، وعلى مقربة ‏من متوسطة الهرمل الرسمية الثالثة التي كان يتواجد فيها أكثر من ٥٠٠ طالب، وذلك تزامناً مع خروجهم ‏من المدرسة، مما أسفر عن إرتقاء شهيد وإصابة آخرين من بينهم أطفال أُدخلوا إلى العنايةِ المركزةِ".‏
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وطالب "الحكومة، وانسجاماً مع بيانها الوزاري بأن تتخذ كل الإجراءات الآيلة إلى منع هذا العدو من ‏ممارسة همجيته"، ودعا "وزارة التربية إلى اتخاذ الموقف التربوي المناسب المُعبّر عن حقوق الأطفال التي ‏تتضمنها الشرائِع الدولية، ونُعاهد أهلنا الشرفاء على أن دماء أبنائِنا سَتُغرق عدونا وستبقى سور بلدنا ‏وحُصنه الحصين". (الوكالة الوطنية)
 
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