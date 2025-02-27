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لبنان

بالقرب من ضريح "صفي الدين".. غارة إسرائيليّة على دير قانون النهر!

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:15
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اغارت مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بالقرب من ضريح الامين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر. 

واقتصرت الأضرار على الماديات الطفيفة ولا وجود لإصابات.
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وقد طُلب من الناس عدم التجمهر في المكان.
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