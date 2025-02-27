بعد "آدم".. منخفض جوّي جديد

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في هذا السياق، نفى رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي، محمد كنج، ما يتم تداوله، مؤكدًا أن "كل ما يُقال عن "عاصفة" أو "نزول قطبي" آخر هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وكل ذلك ليس سوى تهويل".وأوضح كنج أن ما سيحدث بعد "آدم" هو منخفض جوّي جديد يبدأ من مساء يوم الجمعة ويستمر حتى مساء السبت، لمدة 24 ساعة فقط، وتصاحبه تقلبات في الطقس. كما أشار إلى أن تأثيره سيكون أكبر على منطقة جنوب لبنان مقارنة ببقية المناطق، وستتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.أما بالنسبة لمنخفض "آدم"، فأكد أنه في مرحلة الانحسار، حيث بدأ تأثيره يضعف تدريجيًا. وكشف أن درجات الحرارة بدأت تتحسن بشكل ملحوظ، مع تعافي الحرارة القصوى بشكل سريع، في حين أن الحرارة الدنيا تتعافى بشكل بطيء.