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لبنان

سلام تلقى دعوة نقلها اليه المفتي الرفاعي لحضور افطار دار الفتوى

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:40
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مساء اليوم في السرايا ، مفتي بعلبك-الهرمل بكر الرفاعي وعضوي مجلس عمدة صندوق الزكاة ادبب بساتنه وبسام برغوت.
بعد اللقاء قال المفتي الرفاعي :" شرفنا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بتمثيله لتوجيه دعوة الى رئيس الحكومة لحضور الافطار الذي يقيمه المفتي دريان في دار الفتوى غروب ١٥ اذار المقبل". (الوكالة الوطنية)
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