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لبنان

الولايات المتحدة تُهنئ الحكومة الجديدة على نيلها الثقة وهذا ما أعلنته

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:39
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هنأت الولايات المتحدة، مساء اليوم، في بيان "شعب لبنان على تصويت الثقة الناجح في 26 شباط للحكومة".

وأثنت "على رئيس الوزراء نواف سلام وتمنت لحكومته النجاح تحت قيادة الرئيس جوزف عون".
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تابعت: "لقد تم حرمان الشعب اللبناني لفترة طويلة من حكومة قادرة على توحيد البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية. إن أميركا تتعاون مع الحكومة الجديدة في لبنان بينما تنفذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بشكل عاجل، وسنستمر في دعم الجيش أثناء تنفيذ وقف الأعمال العدائية".
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