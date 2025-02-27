بو عاصي: هل بينفجر "الحزب" إن لم يعد معه سلاح؟

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، عبر حسابه على منصة "أكس": "إعلام الممانعة موتّر. يبدو إنّو غضب الجماهير رح يودّي لإنفجار بقوّة لا تُحمد عقباه! إنفجار وين، وليه وضد مين؟ ما حدّدولنا. إذا حزب الله بطّل معو سلاح، متل كل اللبنانية، بينفجر؟ إذا بطّل قادر يورطنا بحروب إسناد فاشلة ومدمّرة بينفجر؟ يبدو انّو لازم نداريه لما ينفقس. عليكن خير.

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