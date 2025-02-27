Advertisement

لبنان

جريمة مروعة تهز البقاع.. نُور قتلت داخل منزلها!

Lebanon 24
27-02-2025 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1326879-638762915600727568.jpg
Doc-P-1326879-638762915600727568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر على المدعوة "نور ز." زوجة المدعو "م.م."، جثة في منزلها في غزة البقاع الغربي، بعد اصابتها بطلق ناري من سلاح حربي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحادثة ناجمة عن خلافات عائلية. 
Advertisement

وعلى الفور، فتحت القوى الأمنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الجريمة. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2025-02-27
17:07 | 2025-02-27
16:22 | 2025-02-27
15:58 | 2025-02-27
15:39 | 2025-02-27
15:39 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24