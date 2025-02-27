وزير الداخلية استقبل البعريني ووفدا من "دورة شهداء الجيش" ١٩٨٥

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ، في مكتبه، النائب وليد البعريني، وتم عرض الأوضاع العامة.



كذلك، اجتمع مع محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك.



والتقى الوزير الحجار مساء، وفدا من "دورة شهداء الجيش" ١٩٨٥، في زيارة تهنئة. (الوكالة الوطنية)

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