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لبنان

في اول اطلالة تلفزيونية له.. رئيس الجمهورية يرسم ملامح المرحلة المقبلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2025 | 15:38
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عشية زيارته الرسمية الاولى الى الخارج، حيث سيصل الاثنين الى المملكة العربية السعودية، يجري رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مقابلة شاملة مع قناة "الشرق" وصحيفة "الشرق الاوسط" مع الصحافي غسان شربل سيتم عرضها غدا الجمعة.
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وأشارت المعلومات الى ان المقابلة التي تعتبر اول اطلالة اعلامية للرئيس سيتطرق فيها الرئيس عون الى اهمية العلاقة اللبنانية  - السعودية ومن خلالها العلاقة مع دول الخليج، وسيرسم صورة المرحلة المقبلة، بعد نيل حكومة العهد الاولى الثقة، وسبل اخراج البلاد من المشاكل التي يعاني منها وتصوره لطريقة اعادة الانتظام للدولة واعادة لبنان الى الخارطة العالمية انطلاقاً من خطاب القسم.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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