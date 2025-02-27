سلام يبدأ عهده.. من الجنوب

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لبنان
سلام يبدأ عهده.. من الجنوب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-02-2025
|
16:22
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بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة في المجلس النيابي، ينطلق الرئيس سلام في مهامه الحكومية الرسمية من الجنوب، حيث يقوم غدا بزيارة الى الشريط الحدودي لتفقد وحدات الجيش المنتشرة عند الحدود، ومتابعة الانتشار العسكري في القرى الحدودية بشكل مباشر.
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وشددت المعلومات على ان الرئيس سلام سيحمل معه رسالة واضحة الى الداخل والخارج مفادها ان الدولة هي وحدها من سيحمي البلاد والحدود وسيدافع عن كل شبر من الارض وسيلزم الجيش الاسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجنوب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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