سلام يبدأ عهده.. من الجنوب

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بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة في المجلس النيابي، ينطلق الرئيس سلام في مهامه الحكومية الرسمية من الجنوب، حيث يقوم غدا بزيارة الى الشريط الحدودي لتفقد وحدات الجيش المنتشرة عند الحدود، ومتابعة الانتشار العسكري في القرى الحدودية بشكل مباشر.وشددت المعلومات على ان الرئيس سلام سيحمل معه رسالة واضحة الى الداخل والخارج مفادها ان الدولة هي وحدها من سيحمي البلاد والحدود وسيدافع عن كل شبر من الارض وسيلزم الجيش الاسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجنوب.