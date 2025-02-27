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لبنان

صباح اليوم.. طرقات جبلية مقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
27-02-2025 | 23:06
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أفادت غرفة التحكم المروري عن أنّ عددًا من الطرقات الجبلية لا تزال مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وأشارت إلى أنّ الطرقات المقطوعة هي:

-عيناتا الارز 
-كفرذبيان حدث-بعلبك
-العاقورة حدث-بعلبك
-الهرمل سير-الضنية
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-معاصر-الشوف كفريا
-تنورين-الفوقا حدث-الجبة

ولفتت إلى أنّ طريق القبيات الهرمل تكون سالكة خلال النهار حتى الساعة 5:00 بسبب تكون الجليد خلال الليل وحرصاً على السلامة العامة.
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