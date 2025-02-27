صباح اليوم.. طرقات جبلية مقطوعة بسبب الثلوج

Advertisement

أفادت غرفة التحكم المروري عن أنّ عددًا من الطرقات الجبلية لا تزال مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.وأشارت إلى أنّ الطرقات المقطوعة هي:-عيناتا الارز-كفرذبيان حدث-بعلبك-العاقورة حدث-بعلبك-الهرمل سير-الضنية-معاصر-الشوف كفريا-تنورين-الفوقا حدث-الجبةولفتت إلى أنّ طريق القبيات الهرمل تكون سالكة خلال النهار حتى الساعة 5:00 بسبب تكون الجليد خلال الليل وحرصاً على السلامة العامة.