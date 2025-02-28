حملة مبرمجة على رئيس الكتائب بسبب "الأخ والصديق"

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واعتبرت المصادر" ان الحملة المضادة ضد كلام الجميّل سطحية ولا تحتوي على أي عمق وركزت فقط على توجّه الجميّل الى النائب محمد رعد بالقول "الأخ والصديق". المصادر اعتبرت" أنه ربما تكون صدرت تعليمات لإنتقاد هذه العبارة من أجل الحد من الجو الإيجابي الذي تركه خطاب الجميّل في الأوساط السياسية المتنوعة والشعبية".