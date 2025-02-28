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لبنان

حملة مبرمجة على رئيس الكتائب بسبب "الأخ والصديق"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-02-2025 | 01:15
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قالت مصادر حزبية إنه بالرغم من الإجماع الذي ساد في الأوساط السياسية اللبنانية على مختلف إنتماءاتها تجاه كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل يوم الأربعاء في المجلس النيابي ،والتي تضمنت كلاما وطنيا ومراجعة تاريخية ودعوة للمصالحة والمصارحة من أجل الإنطلاق الى بناء الدولة على أسس ونوايا سليمة بين كل أبناء الوطن الواحد، إلا أن حملة مبرمجة مضادة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل"جيش إلكتروني"تابع لحزب يفترض ان يكون حليفا".
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واعتبرت المصادر" ان الحملة المضادة ضد كلام الجميّل سطحية ولا تحتوي على أي عمق وركزت فقط على توجّه الجميّل الى  النائب محمد رعد بالقول "الأخ والصديق". المصادر اعتبرت" أنه ربما تكون صدرت تعليمات لإنتقاد هذه العبارة من أجل الحد من الجو الإيجابي الذي تركه خطاب  الجميّل في الأوساط السياسية المتنوعة والشعبية".
 
المصدر: خاص لبنان24

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