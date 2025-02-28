بالهليكوبتر.. سلام وصل إلى الجنوب وبدأ جولته (صور)

وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب عبر هليكوبتر، اليوم الجمعة.



ويزور سلام الجنوب اليوم برفقة قائد الجيش بالإنابة حسان عودة والوزيرة تمارا الزين، حيث سيقوم بجولة تشمل ثكنتي الجيش في صور ومرجعيون ومدينة الخيام.

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