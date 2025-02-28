الرقابة مشددة وتنسيق بين 3 وزارات

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أكد مصدر في وزارة الإقتصاد أن مراقبة الاسعار خلال شهر رمضان وزمن الصوم ستكون مشددة ولن يكون فيها تهاون أبداً إذا ما سمح احد لنفسه بالتلاعب بأسعار اللحوم والخضار ومعظم السلع الغذائية الأساسية.وشدد على" ان دوريات مصلحة حماية المستهلك ستكون يومياً في الأسواق والسوبرماركت لمراقبة أسعار السلة الغذائية.ولفت الى أن الجديد هذه السنة سيكون التواصل الدائم والمستمر مع وزارة العدل من أجل الإسراع في أحكام المحاضر التي سوف تسطر في حق المخالفين .وأشار الى أن تواصلا سيحصل بين وزارات الإقتصاد والزراعة والعدل لتكون هذه الحملة هادفة في حماية المستهلك.