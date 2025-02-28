Advertisement

لبنان

الرقابة مشددة وتنسيق بين 3 وزارات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-02-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1327007-638763291771820728.jpg
Doc-P-1327007-638763291771820728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مصدر  في وزارة الإقتصاد أن مراقبة الاسعار  خلال شهر رمضان وزمن الصوم  ستكون مشددة ولن يكون فيها تهاون أبداً إذا ما سمح احد لنفسه بالتلاعب بأسعار اللحوم والخضار ومعظم السلع الغذائية الأساسية.
Advertisement

وشدد على" ان  دوريات مصلحة حماية المستهلك ستكون يومياً في الأسواق والسوبرماركت لمراقبة أسعار السلة الغذائية. 

ولفت الى أن الجديد هذه السنة سيكون التواصل الدائم والمستمر مع وزارة العدل من أجل الإسراع في أحكام المحاضر التي سوف تسطر في حق المخالفين . 

وأشار الى أن تواصلا سيحصل بين وزارات الإقتصاد والزراعة والعدل لتكون هذه الحملة هادفة في حماية المستهلك.
 
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:45 | 2025-02-28
04:41 | 2025-02-28
04:36 | 2025-02-28
04:20 | 2025-02-28
04:14 | 2025-02-28
04:11 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24